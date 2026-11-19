Взрослые ночью проснулись, но не смогли дойти до спасительной двери. Фото: Прокуратура Ростовской области

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели целой семьи. Днем 9 ноября в одном из частных домов Батайска были обнаружены тела четырех человек: 26-летнего мужчины, его супруги, их восьмимесячной дочери и 46-летней матери женщины. Следствие склоняется к версии, что причиной смерти стало острое отравление угарным газом.

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Близкие пары до сих пор не верят в произошедшее. По словам знакомых, история Эрика и Дианы (все имена изменены. – Ред.) напоминала сюжет доброй сказки. Их знакомство состоялось примерно два с половиной года назад в компьютерном клубе: Диана там работала, а Эрик был завсегдатаем – приходил играть на протяжении почти пяти лет.

«Мы с Дианой трудились в одной смене. Администратором она была отличным. С посетителями держалась строго, а в кругу своих была веселой, доброй и всегда готовой помочь», - рассказал бывший коллега погибшей журналистам «КП-Ростов-на-Дону».

Взаимная симпатия возникла почти сразу. Эрик ухаживал красиво, и уже через полгода после знакомства пара начала жить вместе. Когда съехались, мужчина настоял, чтобы его возлюбленная уволилась.

Свадьбу отпраздновали только год назад – осенью 2025 года. Вскоре Диана забеременела. Восемь месяцев назад родилась дочь.

«В их доме все было ладно и спокойно. Эрик постоянно дарил ей цветы, носил на руках. Со стороны это выглядело как отношения, о которых мечтают. Многие знакомые девушки даже по-доброму завидовали. Они были невероятно счастливы, когда появилась малышка. Очень жаль, что все оборвалось так внезапно», - говорит журналистам «Комсомолки» близкая подруга Дианы.

Молодая семья жила в частном доме вместе с 46-летней матерью Дианы. Женщина обожала внучку и во всём помогала дочери и зятю.

Семья жила в своем частном доме. Фото: Прокуратура Ростовской области

ДО ДВЕРИ ОСТАВАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ШАГИ

Тревогу днем 9 ноября поднял друг семьи, находившийся в другом городе. Он долго не мог дозвониться до матери Дианы и попросил знакомого из Батайска съездить к дому и проверить, все ли в порядке.

Внутри дома открылась страшная картина. Восьмимесячная девочка лежала в своей люльке, а тела троих взрослых находились на полу неподалеку от входной двери. По предварительной версии, ночью кому-то из взрослых стало плохо: они могли разбудить остальных и попытаться открыть дверь, чтобы впустить свежий воздух. Но сделать последние шаги к спасительному воздуху люди не успели.

Как сообщили следователи, по предварительным данным, смерть наступила в результате острого отравления угарным газом – выявили засорение дымохода газового котла посторонними предметами.

По факту гибели людей в настоящий момент завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Специалисты устанавливают, каким образом посторонние предметы оказались в трубе и кто отвечал за проверку и обслуживание газового котла.

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