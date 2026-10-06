Маму двоих детей подкараулили у детсада и убили: последние сообщения от нее в соцсетях появились уже после смерти

Она успела сделать публикации, которые раскрывают тайны случившегося. Фото: соцсети

В Дзержинске Нижегородской области у стен детского сада произошла страшная трагедия. 33-летний мужчина подкараулил свою бывшую жену в тот момент, когда она вела туда их общего ребенка. Женщина погибла от множественных ранений. Всего за считанные часы до своей гибели девушка опубликовала в соцсетях пост, который раскрывал всю правду о том, что происходило в их семье. В нем говорилось, что супруг отказывался давать развод, угрожал расправой и уже как-то силой удерживал ее в квартире.

ТЯЖЕЛЫЙ БРАК

Как сообщает «КП-Нижний Новгород», погибшей оказалась 33-летняя Людмила С. Она педагог по образованию, в последнее время зарабатывала на жизнь копирайтингом – писала тексты на заказ. Женщина регулярно делилась с подписчиками личной жизнью – фотографиями, историями из повседневности и философскими размышлениями. Уже после ее смерти на странице «ВКонтакте» появились два сообщения, поражающие своей откровенностью. По всей видимости, Людмила подготовила их заранее и использовала функцию отложенной публикации.

В своем открытом обращении она описала чудовищные детали отношений с бывшим мужем. Девушка признавалась, что продолжала жить по его правилам, несмотря на поданное заявление о расторжении брака. В последнем разговоре, мужчина бросил ей обвинение в том, что она разрушила их семью. Хотя сама Людмила рассказывала, что пыталась спастись от домашнего насилия и тирании.

«Ты разрушила семью» - это сказал человек, который на протяжении нескольких лет осыпал меня самыми грязными оскорблениями и устраивал мне и детям пьяные скандалы», - писала девушка.

По словам Людмилы, она осознала, что такая жизнь вовсе не норма, и приняла решение бежать из этого брака, хотя супруги прожили вместе 13 лет. Она вспоминала, что за эти годы муж неоднократно угрожал ей. Звучали фразы «отрежет голову» и даже более жуткие. Он толкал ее, при этом спускал последние деньги на собственные прихоти, тогда как дети и финансовые заботы оставались на ней.

Долго она не могла уйти, каждый разговор заканчивался угрозами и обещаниями физической расправы. И только благодаря тому, что на помощь пришел троюродный брат мужа, девушка смогла вырваться. Вместе с ним она пришла к супругу и заявила о намерении подать на развод.

Двое детей остались без матери. Фото: соцсети

ПОЧТИ ДОГОВОРИЛИСЬ, НО…

У мужа на тот момент были совершенно иные планы. Он дал согласие на развод только при одном условии: она должна прекратить всякое общение с его братом. Людмила согласилась, поскольку хотела обезопасить себя. Она даже предлагала мужу остаться в ее квартире, не требовать алиментов и сохранить привычный уклад жизни.

«Меня два часа не выпускали из кухни, пока мы не пришли к согласию», - вспоминала несчастная.

После этого разговора казалось, что ситуация начала налаживаться. Супруги подали документы на развод и какое-то время даже общались по-дружески. Людмила помогала бывшему мужу собирать вещи, искать работу и планировать бюджет.

Все шло хорошо до тех пор, пока в непростые отношения между Людмилой, ее мужем и его братом не вмешалась бывшая девушка последнего. По словам Людмилы, та принялась отслеживать активность пары в приложениях, убеждать ее бывшего супруга в том, что они продолжают общаться, и настраивать его против родственника.

«Обиженная женщина страшнее атомной бомбы. Особенно когда она додумала, придумала и удачно притянула за уши некоторые факты», — писала Людмила.

В итоге муж начал звонить Людмиле с угрозами. Девушка прямо заявила в своем посте: «Пишу об этом публично, пусть знают, с кого спрашивать в случае чего».

ЗАСАДА У ДЕТСКОГО САДА

Жизнь Людмилы трагически оборвалась 30 сентября. Девушка отправилась отводить в детский сад свою дочь. Супруг, намереваясь выяснить отношения, поджидал ее. Между ними завязался разговор. Как рассказал мужчина на допросе, в ходе общения Людмила достала перцовый баллончик и распылила ему в глаз. Придя в ярость, мужчина схватил нож и нанес ей не менее 15 ударов по телу. Женщина скончалась на месте.

Бывшего мужа сразу задержали. Следственный комитет завел в отношении него уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Людмилу С. все, кто ее знал, вспоминают как добрую, отзывчивую и лучезарную девушку. Она училась в педагогическом колледже на учителя начальных классов, а затем продолжила образование в педагогическом институте. У нее остались две дочери, которых она воспитывала и ради которых пыталась сохранить мирные отношения с бывшим мужем.

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