17-летняя девушка уединилась с 40-летним туристом в комнате, а он ее изнасиловал, убил и спрятал тело в чемодане

Девушке было всего 17. Фото: полиция Таиланда

В Таиланде 40-летний турист из Австралии задержан и обвиняется в жестоком убийстве 17-летней местной жительницы. Тело несовершеннолетней погибшей нашли в чемодане, брошенном в придорожных кустах недалеко от Паттайи.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН

Трагедия разыгралась в ночь с 25 на 26 июня. Согласно данным таиландских медиа, турист познакомился с девушкой на пляже, после чего они вдвоем направились в арендованную квартиру. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как пара, держась за руки, зашла в здание около половины четвертого утра.

Через несколько часов мужчина уже покинул помещение, только вот в одиночестве, но с объемным черным багажом. После он погрузил чемодан на мотоцикл и отправился к пустырю возле железнодорожных путей, а вернулся уже без ноши.

Именно там, в траве, спустя сутки поисков спасатели и криминалисты обнаружили тело подростка – полностью обнаженное, со следами отеков и гематом на лице. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения.

ПОЧТИ УЛЕТЕЛ

Подозреваемого задержали рано утром 27 июня. К тому моменту он уже находился в международном аэропорту в Бангкоке, успел пройти регистрацию на рейс в Австралию и готовился покинуть страну. Вполне возможно, думал, что все сошло ему с рук.

При личном досмотре у австралийца обнаружили множественные царапины, характерные для борьбы. Сам он на допросе категорически отрицал причастность к убийству, заявив, что девушка якобы «исчезла из комнаты, пока он спал», а о содержимом чемодана ему ничего не известно. Однако после ознакомления с записями камер видеонаблюдения австралиец признал факт сокрытия тела.

Кадр с записи камер наблюдения. Источник: полиция Таиланда

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Основная – конфликт на почве денег. Якобы мужчина изначально пообещал заплатить спутнице за проведенные вместе несколько часов одну сумму, однако затем снизил сумму вдвое, что и спровоцировало ссору. В официальных документах предъявлены обвинения не только в убийстве, но и в сокрытии тела, и в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

ГРОЗИТ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Родственники погибшей потрясены произошедшим. Отец девушки, который лишь на 6 лет старше задержанного, в интервью местным СМИ с трудом сдерживает слезы: он признается, что дочь была его опорой, особенно после того, как потеряла мать. Правда неизвестно, знал ли он, чем его дочь зарабатывала на жизнь. Все говорит о том, что она далеко не в первый раз уединялась с туристами за деньги.

К слову, сам австралиец обратился к семье жертвы: «Мне очень жаль, что случилось с вашей дочерью. Это было вне моего контроля».

Однако эти слова вряд ли смягчат позицию обвинения. Если суд признает его виновным, иностранному туристу грозит смертная казнь – это предусмотрено тайским законодательством за особо тяжкие преступления против личности.

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