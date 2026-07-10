Молодой парень вернулся из армии и хотел сделать родителям приятный сюрприз, а теперь родители приехали в морг на его опознание

Парень погиб вместе со своей невестой. Фото: КП-Уфа

Вечер 24 июня в Башкирии произошло лобовое столкновение на трассе Уфа-Белорецк, которое унесло жизни пятерых человек, ехавших в одном автомобиле. Среди них – молодая пара, только что начавшая строить совместные планы, мать невесты, водитель такси и случайная попутчица. Лишь двое пассажиров «Ларгуса» выжили.

ВЕРНУЛСЯ ИЗ АРМИИ

Как сообщает «КП-Уфа», в тот день семья из села Тирлянский – 54-летний Галим, его 39-летняя супруга Алена, 22-летняя старшая дочь Анжелика и 15-летняя младшая Марина (имя изменено. – Ред.) – приехала в Уфу с одной целью: встретить Ивана, жениха старшей дочери. Парень только что вернулся из армии и мечтал сделать своим родным сюрприз – появиться на пороге в парадной форме, без предупреждения. Семья невесты вызвалась помочь в этой задумке.

Обратный путь компания проделывала на «Ларгусе» под управлением 42-летнего водителя Андрея, местного жителя, который занимался междугородними частными перевозками. В машину, вероятно, как попутчица села и 23-летняя девушка из Туймазов – ее личность пока остается неизвестной. Когда до дома оставались считаные километры, на встречную полосу неожиданно вылетел тяжелый УАЗ «Патриот». Удар был мгновенным и смертоносным. «Ларгус» отбросило на обочину, где он опрокинулся на бок.

Анжелика, Алена, Иван, водитель и девушка-попутчица скончались на месте. Галим и Марина выжили. Мужчина отделался некритичными повреждениями, а вот девочка получила черепно-мозговую травму и перелом бедра. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. В УАЗе ехала семья с двумя маленькими детьми (трех и семи лет). Никто из этой машины серьезно не пострадал. По факту аварии завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.

Иван во время службы в армии. Фото: КП-Уфа

ПАРЕНЬ С МЕДАЛЬЮ

Коллеги Анжелики называют ее душой коллектива – улыбчивой, отзывчивой, всегда готовой помочь. Девушка работала в пункте выдачи заказов в родном Тирлянском и ждала возвращения любимого. С младшей сестрой Мариной у нее были теплые отношения: семья поддерживала девочку в увлечении маникюром, и та, несмотря на юный возраст, уже успела получить сертификат мастера.

Иван окончил колледж по специальности сварщика, но на вручение диплома не попал – летом 2025 года его призвали. Парень сам стремился в армию, а документ за него получали мама и Анжелика. Друзья и родные запомнили его как веселого, отзывчивого, «рукастого» парня, который обожал сельское хозяйство и всерьез планировал связать с ним жизнь. Службу он проходил в Чите, после учебки, как утверждается, даже провел несколько месяцев в зоне СВО. В феврале его наградили медалью «За укрепление боевого содружества», в мае он получил удостоверение ветерана боевых действий. Но об этих наградах близкие узнали только после его гибели – Иван берег рассказы для личной встречи, чтобы не волновать родителей.

Похороны Анжелики, Ивана и ее мамы Алены прошли 27 июня. Родные приняли решение хоронить молодых вместе, а рядом с ними, на одной аллее, предадут земле и Алену.

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