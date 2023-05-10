С любовью и верой из дома! Как страна помогает бойцам СВО

Будущие модельеры из Аткарского политехнического колледжа сшили для бойцов свитшоты и утепленные спортивные брюки. Фото: atkarskgazeta.ru

С тех пор как на Украине началась специальная военная операция, жители нашей страны сплотились и всеми возможными способами поддерживают своих героев. Это и отправка гуманитарных грузов, и концерты на передовой, и тысячи писем, написанных детским почерком, и встречи с приехавшими с фронта солдатами.

Дети всей страны гордятся своими героями

Ученики из школы № 18 города Камышина Волгоградской области в рамках патриотической акции «Подарок солдату» сделали для бойцов 56-го гвардейского десантно-штурмового полка и 33-го мотострелкового полка сувениры, нарисовали русскую матрешку и написали им теплые поздравления и пожелания. Ребята уверены, что их подарки согреют солдат теплом и любовью.

Оригинально и с большой фантазией подошли к идее подарка ученики четвертого класса Инженерной школы в Севастополе. Они придумали для них маленький оберег, который поместится даже в карман, - четырехлистный клевер из зеленого фетра. Те, кто сейчас на передовой, подаркам обязательно порадуются, уверены дети. В каждую деталь они вложили частичку души, чтобы, взяв сувенир в руки, бойцы непременно почувствовали: здесь их любят и ждут с победой.

- Мы хотим показать им, что дети всей страны гордятся ими и верят в них, - сказала Милана Гузовская, ученица 4-го класса Инженерной школы.

В беломорской школе № 1 в Карелии третьеклассники вместе с учителями изготовили памятные медали для участников СВО ко Дню Победы. Фото: Администрация Беломорского района

Мы ждем солдат с победой

Свою лепту в дело поддержки бойцов, участвующих в СВО, вносят и российские студенты. Например, молодежь из Сыктывкарского торгово-экономического колледжа приготовила и передала на передовую сладкий подарок - 15 песочных тортов с абрикосовым джемом. Торт получился двухъярусный и украшенный надписью из сахарной бумаги «За победу» и буквой Z. По словам преподавателя колледжа Марины Чесноковой, солдатам непременно понравятся абрикосовые торты, и они почувствуют заботу и любовь жителей Коми.

- Мы выбрали именно такой логотип, чтобы все знали, что мы ждем солдат домой с победой, - призналась она.

Отметим, что один из педагогов сегодня защищает интересы России в зоне спецоперации, поэтому команда юных кондитеров и педагогический коллектив колледжа надеется, что их герою удастся попробовать этот торт.

К замечательной акции «С теплом из дома» присоединились учащиеся Аткарского политехнического колледжа. Будущие модельеры одежды шьют для бойцов свитшоты и утепленные спортивные брюки. Выбранный материал, говорят студенты, приятен телу и помогает сохранить тепло.

Ученики 7, 8 и 9-х классов Эссойльской школы в Карелии смастерили для участников СВО окопные свечи. Фото: Интернет-портал Республики Карелия

Важно дарить людям частичку любви

С самых первых дней спецоперации огромную поддержку бойцам оказывает российская творческая элита. Любимые актеры и музыканты не только лично приезжают в расположение наших войск и устраивают для бойцов встречи и концерты, но и помогают с отправкой на фронт гуманитарной помощи.

Так, занимающийся волонтерской работой актер Михаил Пореченков рассказал, что на данный момент волонтеры решают трудные задачи: перемещаются между госпиталями, оказывают поддержку раненым, собирают помощь для бойцов, стараются поддержать и мирных жителей, которые прямо или косвенно пострадали во время конфликта.

- Много госпиталей посетил и нигде не встречал, чтобы как-то отрицательно относились к своей работе. Всегда пытаюсь поддержать ребят, которые в тяжелом положении, - у всех серьезный заряд энергии, сильный дух и настрой, - поделился Пореченков.

Неоднократно посещала Донбасс известная певица Ольга Бузова. Вместе с организацией «Здоровое Отечество» звезда привозила в Донецк и Луганск гуманитарный груз: продукты, медикаменты и теплые вещи.

Активно поддерживает участников СВО российский актер Иван Охлобыстин. В частности, он принял участие в акции, запущенной в Подмосковье накануне Пасхи служителями женского монастыря в Видном. Совместными усилиями они изготовили и передали бойцам пять тысяч куличей. По словам актера, вот уже более 30 лет Светлая Пасха - главный праздник в его жизни, а в этом году он стал еще более особенным в условиях СВО.

- Мы должны пожелать им (бойцам. - Ред.) защиты с небес, чтобы ангелы небесные осенили их своими крылами, защитили их от всяких бед и напастей, - поделился мыслями Иван Охлобыстин.