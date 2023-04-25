Веселые и находчивые теперь и у нас: В Мелитополе прошло открытие КВН

Ребята со сцены остро шутили о событиях в мире и в политике. Командам удалось выступить так, что смех в зале не смолкал.

ОДНА БОЛЬШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СЕМЬЯ

В этот вечер в зале не смолкал смех и аплодисменты. Команды из Бердянска, Севастополя и других городов приехали в Запорожскую область, чтобы сойтись на одной сцене с мелитопольцами и оценить соперников и коллег по будущей Лиги Юга. Всего за право попасть в Лигу Юга боролись 11 команд. Ребята со сцены смело и остроумно высказывались о событиях в мире и в политике. Досталось и членам жюри, которые оценили смелые выходки команд.

- Мы рады, что у нас развивается такое творческое направление, как КВН. Это одна большая молодежная семья, которая сейчас образовалась в Запорожской области. Мы рады, что к нам приезжают ребята из других регионов, - сказал начальник отдела по развитию добровольчества и патриотического воспитания министерства по молодежной политике Дмитрий Мацевич.

Дмитрий Мацевич.

Составить конкуренцию ребятам из других регионов России решили семь команд от Мелитопольского государственного университета и первой школы.

В каждом городе - свой юмор и свои шутки. Это отлично удалось показать команде из Бердянска. Они построили свою программу, обыгрывая один из известных районов города. Так, когда на сцену вышел участник в образе пожилой горожанки, метнувшей телефон в прохожего, по залу пронеслась волна смеха. Знающие сразу поняли, о каком именно районе идет речь.

МОЛОДЫЕ И ОПЫТНЫЕ ВОЛНОВАЛИСЬ ОДИНАКОВО

По классике жанра, искрометным юмором парни и девушки прошлись по судьям. Ребята вовсе не хотели никого обидеть. Как говорят юные артисты, таким образом они отдали дань уважения и жюри, и наставникам, которые два месяца учили их юмору и сценическому поведению.

- Мы пришли на это мероприятие юмора, чтобы поддержать и наших студентов, и команды, которые приехали к нам в гости. Это ребята из Крыма, из Севастополя, из Луганска, Донецка, Херсона и так далее. Все новые территории участвуют в организации и продвижении КВН, - сказал начальник отдела молодежных инициатив МГУ Николай Бойка.

Николай Бойка.

На сцене в этот вечер собрались как совсем молодые команды, так и опытные кавээнщики.

Но даже опытным командам эта игра точно запомнится. Ведь от ее исхода зависело многое.

- Могу сказать, что ребята, конечно же, все нервничали. Выходишь ты на сцену хоть в первый, хоть в сотый раз - неважно. У тебя все равно присутствует волнение. Ты задаешься вопросами: «Понравишься ли ты людям, получится ли выступить, зайдут ли шутки, будет ли смешно и так далее. Я как участник мелитопольской команды «Оптом дешевле» могу сказать, что это очень сложный процесс. И вот когда мы слышим аплодисменты, это - мед для ушей, - сказала глава союза КВН Запорожской области Златомира Кравец.

По итогам состязания выбрали шесть команд, которые вошли в лигу Запорожской области.

Победителем стала команда Lego, завоевавшая максимальное количество очков. Теперь ей предстоит показать себя в Крыму, а в будущем - составить конкуренцию командам со всей России.