Возрождение промышленных гигантов: Все больше заводов возвращается в строй в Запорожской области

Коллектив завода не меняется годами - условия работы всем нравятся.

В Запорожской области продолжают развивать промышленность. С возвращением в Россию эта отрасль вновь «задышала». 86 из 203 имеющихся промпредприятий возобновили работу. При этом в планах властей в ближайшее время запустить еще 100. Сами производства ставят перед собой амбициозные планы.

ОБЪЕМЫ УВЕЛИЧАТ В 20 РАЗ

Одно из предприятий, которое уже выходит на новые показатели, - завод «Турбоком», открывшийся в Мелитополе в 2001 году. Здесь изготавливают турбокомпрессоры для всех видов автомобильной и сельхозтехники, которая производится в странах СНГ. Что важно, качество турбокомпрессоров не уступает европейским оригиналам, при этом цена вопроса почти в два раза ниже. Кроме того, у завода есть серьезная техническая база для ремонта, так что, приобретая товар, человек получает еще и техподдержку.

Будущее на заводе видят в модернизации и, как следствие, в освоении новых рынков сбыта. Готовая продукция будет выходить не только на российский рынок, но также отправится в Белоруссию, Казахстан, а в будущем - в Узбекистан, Киргизию и Армению. Сегодня ежемесячно выпускают порядка 250 турбокомпрессоров, а будет производиться порядка 6 тысяч.

Андрей Козенко.

- Есть планы увеличить объем производства в 20 раз. Эта продукция будет обеспечивать практически все субъекты России, - рассказал зампредседателя Совета министров региона по экономике Андрей Козенко. - Уверен, что на этой площадке уже в октябре 2023 года сможем увидеть результат, который планируем.

В наращивании оборотов поможет региональный Фонд развития промышленности. Из него правительство Запорожской области выделит 96 млн рублей.

Виталий Плакун.

- Все эти средства будут потрачены исключительно на приобретение нового оборудования, - сказал директор мелитопольского завода Виталий Плакун. - Это сократит нам временной фактор в подготовке производства, поскольку наше оборудование уже с износом, какие-то детали мы не можем произвести.

На заводе сейчас работают порядка 130 человек. Новость о планах нарастить производство восприняли с воодушевлением.

Ирина Ермакова.

- Новое оборудование, несомненно, облегчит нам работу, поскольку мы сможем изготавливать механизмы быстрее и без прикладывания усилий. Конечно, такое внимание со стороны руководства очень радует, нас постоянно спрашивают, комфортно ли нам, нужно ли что-то приобрести для работы. Потому на заводе у нас сложился коллектив, который не меняется годами, - говорит мастер участка сборки моделей Ирина Ермакова.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ

Таким производственным коллективам готовы помогать в министерстве промышленности и энергетики области. В регионе разработали целевые программы, по которым осуществляется финансирование предприятий: «Бизнесоборот», «Бизнеспривилегия», «Первая необходимость», «Приоритет» и «Пищевик». Благодаря им владельцы могут предложить свой бизнес-проект на получение субсидий. Предпринимателям будет доступна возможность приобретения нового оборудования и модернизации производства.

- За три года в региональный Фонд развития промышленности из бюджета России будет выделено порядка 2,5 млрд рублей. На текущий год запланировано 500 млн рублей, которые планируется предоставить в качестве кредита по льготной процентной ставке промышленным предприятиям, - отметил министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев. - Прием заявок на участие в программах федерального финансирования проходит на постоянной основе.

ДОРОГИ - СО СВОИМ АСФАЛЬТОМ

В 2023 году отремонтируют 364 километра дорожного полотна Запорожской области.

Сейчас активно восстанавливают участки в районе Мелитополя, Бердянска, а также трассу в направлении Херсонской области. Работы много, ведь власти Украины более 30 лет не думали о транспортных артериях региона.

Производить асфальт для дорог сейчас помогают три мобильных асфальтобетонных завода. Один из них заработал на полную мощность и теперь выпускает порядка 160 тонн продукции в час. Этого хватает, чтобы обновить километр дороги.

- Асфальтобетонные смеси выпускаем высокого качества, которые изготавливаем уже по российским стандартам, ГОСТам.

Они выносливые и практичные, - рассказал работник завода. - Поэтому никаких ограничений в плане укладки нет.

Асфальт «с пылу с жару» загружается в грузовики, которые отправляются по всем районам Запорожской области, где сейчас кипит работа.

ВАЖНО!

Получить помощь могут предприятия самых разных отраслей - текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности, а также металлургии. Более подробную информацию можно получить в министерстве. Для этого отправьте запрос по адресу электронной почты: frp@minpromenergozo.ru.