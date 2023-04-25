Ведущие специалисты России и новое оборудование: как в Запорожской области развивается медицина

Во время поездки он осмотрел несколько больниц в Мелитополе. В частности, центр первичной медико-санитарной помощи, областную больницу, областной родильный дом и областной онкологический диспансер. В сопровождении министра здравоохранения Запорожской области Бориса Александрова Михаил Мурашко проверил оснащение учреждений, пообщался с медиками и пациентами.

ПОД КОНТРОЛЕМ МИНИСТРА

При посещении Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи Михаил Альбертович ознакомился с работой открывшейся амбулатории общей практики, пообщался с участковыми врачами, обсудил вопросы лекарственного обеспечения пациентов, имеющих льготы, и порядок маршрутизации пациентов. Глава федерального ведомства лично проверил качество пяти полученных автомобилей высокой проходимости, переданных центру по поручению президента для выездов к жителям сельских районов.

В Мелитопольской областной больнице Михаил Мурашко посетил отделение кардионеврологического профиля, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. Министр оценил работу сотрудников и проверил оснащение отделений, а также лично дал старт организации регионального сосудистого центра. Напомним, в конце 2022 года в медучреждение были закуплены современные аппараты ультразвуковой диагностики, рентгеновское оборудование, аппараты для наркоза, искусственной вентиляции легких, реанимационные мониторы и многое другое. Добавим, что оснащение лечебного учреждения продолжается.

Также министр побывал в Мелитопольском областном родильном доме. Там он осмотрел родильный блок, акушерское отделение, отделение реанимации, палаты интенсивной терапии, операционные. Во время посещения палат совместного пребывания матери и ребенка Михаил Альбертович пообщался с молодыми мамами, пожелав крепкого здоровья им и малышам. В целом глава федерального Минздрава отметил хороший уровень как оснащения, так и организации работы учреждения. Уже в этом году на базе родильного дома будет создан Областной перинатальный центр.

Также Михаил Альбертович посетил Мелитопольский областной онкологический диспансер. Ознакомился с условиями пребывания больных, пообщался с медперсоналом, побеседовал с пациентами в палатах.

Михаил Мурашко ознакомился с условиями работы и лечения пациентов в нескольких медучреждениях региона. Фото: Министерство здравоохранения Запорожской области

Как отметил областной министр здравоохранения Борис Александров, все онкологические пациенты получают бесплатное лечение - в доступе все необходимые медикаменты. По поручению Михаила Мурашко в ближайшие два года в регионе будет проведено масштабное укрепление и переоснащение оборудованием онкологической службы.

- Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом. Машинами скорой помощи автопарк укомплектован практически на 100 процентов. Это не только автотранспорт для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, но и специально закупленные автомобили для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения, - рассказал Михаил Альбертович. - Создаются центры сердечно-сосудистой помощи. Это региональные сосудистые центры, которые дооснащаются оборудованием для проведения инвазивных процедур, реанимационных мероприятий. И нужно отметить, что сегодня полностью обеспечены лекарственными препаратами все группы пациентов на амбулаторном и стационарном этапе.

Подытожив свой визит в Запорожскую область, Михаил Альбертович заметил, что система здравоохранения нашего региона эффективно интегрируется в общероссийскую, и поблагодарил за труд врачей, медицинских сестер и организаторов здравоохранения.

В ТЕМУ

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в новые регионы, в том числе и в Запорожскую область, направлены команды специалистов из ведущих федеральных центров здравоохранения. По заключенному между Минздравом России и администрацией области соглашению о взаимодействии национальные медицинские исследовательские центры России взяли шефство над медорганизациями Запорожской области. Это позволит улучшить качество медпомощи в больницах региона. Так, в область направили специалистов из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина из Москвы, НМИЦ радиологии Минздрава России и НМИЦ онкологии Минздрава России из Ростова-на-Дону. Специалисты со знанием дела оценят состояние онкологической службы в новых субъектах Российской Федерации и разработают предложения по ее развитию и интеграции в общероссийскую.

Кроме того, во время выезда специалисты принимают участие в консилиумах по сложным случаям, проводят операции и отбор пациентов на лечение в федеральных онкологических центрах.