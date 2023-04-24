В Мелитополе появились улицы, названные в честь Дарьи Дугиной и Александра Захарченко

Дарья Дугина.

Об этом сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. Кстати, с просьбой о присвоении имени Дарьи Дугиной одной из мелитопольских улиц к Галине Данильченко ранее обращался зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич. И не он один.

«Общественный совет, в который вошли историки, краеведы, общественные деятели, провел большую и кропотливую работу. Были учтены мнения мелитопольцев, в том числе тех, кто писал мне в социальных сетях. Учли точку зрения историков, обращения от трудовых коллективов и общественных организаций. Эксперты сошлись во мнении, что главное для нас - сохранение исторической памяти, нашей истинной истории и правды», - написала она в своем телеграм-канале, комментируя событие.

Кроме того, десяток улиц в городе были переименованы. Например, улица Героев Украины теперь стала улицей Кирова.

В дальнейшем, отметила мэр Данильченко, в Запорожской области возможны и другие переименования улиц по желанию или инициативе жителей.

И, судя по реакции мелитопольцев, такие инициативы, несомненно, будут.

ГОЛОС НАРОДА

Вот что говорит об изменениях председатель регионального отделения «Движения первых» Запорожской области Алена Трокай:

- Я рада, что в городе теперь есть улица, названная в честь Дарьи Дугиной. Она всегда говорила правду, которая совсем не нравилась киевским властям. Дарья уже вошла в историю как герой. И очень важно, чтобы об этом знало не только наше поколение, но и подрастающее. Сейчас время новых героев.

Слава богу, что у нас возвращаются нормальные названия улиц. Ведь при киевском режиме их начали переименовывать. И это происходило на всей территории Запорожской области.

Александр Захарченко.

Киев хотел провести так называемую «декоммунизацию», убрать советские, как они говорили, «совковые» названия. В общем, Киев делал все, чтобы переписать историю. Что касается Александра Захарченко, он много сделал для своего региона. Он - пример для подражания..

А вот мнение ученика 11-го класса школы № 14 Платона:

- Правильно, что улицы назвали именем Дарьи Дугиной и Александра Захарченко. Они - герои! Мы должны чтить их память.